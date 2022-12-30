Росіяни у 3 кварталі вивели на депозити за кордон рекордну суму коштів

За підсумками 3 кварталу 2022 року переказ на депозити за кордон роіян становив 1,47 трлн рублів (понад $20,4 млрд за поточним курсом) - це у 26 разів більше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Про це йдеться у статистиці Центробанку РФ, пише "Коммерсантъ".

У першому і другому кварталах ця цифра становила 543,4 млрд руб. і 550,7 млрд руб. відповідно.

"Темпи зростання депозитів росіян у зарубіжних банках зростають із третього кварталу 2021 року, тоді приріст становив 57 млрд руб., наприкінці 2021 року він був уже 118,4 млрд руб.

Цифри за третій квартал 2022 року є максимальним значенням за весь час публікації цієї статистики Банком Росії", - йдеться у повідомленні.

Виданння нагадує, що у березні Центробанк РФ встановив обмеження для банків на тлі "підвищеної волатильності" валютного ринку.

Тоді регулятор обмежив щомісячну суму переказу за кордон $5 тис для фізосіб - резидентів зі своїх рахунків на користь подружжя, близьких родичів (батькам, дітям, дідусям, бабусям, онукам), повнорідних і неповнорідних сестер та братів, усиновлювачів та усиновлених.

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У червні місячний ліміт переказів за кордон для фізосіб підвищили з $50 тис до $150 тис за умови переказу на свій рахунок або іншій людині. Поріг на переказ без відкриття рахунку було підвищено - з $5 тис до $10 тис.

Водночас на тлі санкцій все більше іноземних банків за кордоном відмовляються приймати картки російської системи "Мір", а Центробанк Казахстану повідомляв про збільшення загальної суми переказів із Росії в 13 разів.

Економічна правда