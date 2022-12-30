Місцеві бюджети повністю затверджено лише у двох областях – Мінфін

Станом на 30 грудня 2022 року затверджено 1425 місцевих бюджетів - це 89% від загальної кількості (1597). При цьому у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише 2 областей.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зокрема, затверджено:

24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;

104 районних бюджети (не затверджено - 15);

1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 152).

Станом на 30 грудня, у повному обсязі затверджено місцеві бюджети лише Дніпропетровської та Житомирської областей.

"Тому для повноцінного функціонування закладів бюджетної сфери, безперервного надання ними послуг споживачам, органам місцевого самоврядування необхідно пришвидшити процес затвердження місцевих бюджетів та подати інформацію до Мінфіну за допомогою інформаційно-аналітичної системи "LOGICA", - зазначили в Мінфіні.

Економічна правда