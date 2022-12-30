У Мінцифри анонсували запуск державних фінансових сервісів у 2023 році

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск фінансових сервісів та створення Єдиного реєстру соціальних виплат.

Про це він сказав у новому випуску ОК Talk президента "Київстару" Олександра Комарова, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо наступного року фінансові сервіси запустити, вони пов'язані, зокрема, з відновленням та соцсферою", - розповів міністр.

За його словами, у планах - створення та організація послуг, які стимулюватимуть розвиток фінансової сфери на кшталт підтримки або відкриття рахунків за допомогою порталу "Дія".

При цьому він уточив, що не йдеться про створення окремого банку.

"80 тис у середньому за день онлайн-рахунків у банках відкривають завдяки онлайн підпису та шерингу паспорта в "Дії". Це технологія, яка розвинула фінтех і зробила нову ітерацію його розвитку", - додав Федоров.

За його словами, у міністерстві думають про можливість монетизації цих послуг.

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У планах Мінцифри також створити Єдиний реєстр соцвиплат, оскільки це допоможе економити мільярди гривень, тому що дані постійно та своєчасно оновлюватимуться, сказав також міністр.

А серед пріоритетів розвитку порталу "Дія" у 2023 році - завершити цифровізацію всіх послуг, розвиток інновацій людського капіталу та military-tech.

Міністр додав, що дуже важливо продовжити працювати у напрямі кібербезпеки та цифрової стійкості.

Економічна правда