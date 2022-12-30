У Польщі відкрився ще один паспортний сервіс для українців

У Польщі (в Ґданську) 30 грудня відкрився ще один центр оформлення документів - таким Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Так, 30 грудня відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у м. Ґданськ.

Новий центр розташований за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.

Там українці можуть звернутись за послугами:

одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки

оформлення закордонного паспорта

формлення ID-картки

обміну водійського посвідчення

страхування.

У МВС звернули увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue),, так і у порядку "живої черги".

Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.

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Графік роботи: з понеділка по суботу з 9 до 18.

МВС нагадує, що у Польщі відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві понад 100 тисяч українців вже звернулися за отриманням необхідних документів.

Наступного року планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.

Економічна правда