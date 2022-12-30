У Польщі відкрився ще один паспортний сервіс для українців
У Польщі (в Ґданську) 30 грудня відкрився ще один центр оформлення документів - таким Державна міграційна служба України поступово розширює географію надання послуг.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Так, 30 грудня відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у м. Ґданськ.
Новий центр розташований за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309.
Там українці можуть звернутись за послугами:
- одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки
- оформлення закордонного паспорта
- формлення ID-картки
- обміну водійського посвідчення
- страхування.
У МВС звернули увагу, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом (https://gdansk.pasport.org.ua/solutions/e-queue),, так і у порядку "живої черги".
Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.
Графік роботи: з понеділка по суботу з 9 до 18.
МВС нагадує, що у Польщі відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві понад 100 тисяч українців вже звернулися за отриманням необхідних документів.
Наступного року планується відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.
Економічна правда