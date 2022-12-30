Понад 1100 іноземних компаній зберігають газ в українських ПСГ
П'ятниця, 30 грудня 2022, 15:04 -
У 2022 році понад 1100 іноземних компаній зберігали газ в українських підземних сховищах газу.
Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.
"У 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських ПСГ. Тобто портфоліо клієнтів Укртрансгазу - Оператора газосховищ України не просто залишилось на довоєнному рівні, а продовжило зростати", – йдеться в повідомленні.
Географія замовників охопила Європу, Азію та Північну Америку.
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