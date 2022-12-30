Валютні депозити за курсом НБУ: клієнти Приватбанку розмістили понад $100 мільйонів

Клієнти державного Приватбанку з 21 жовтня до кінця року відкрили понад 38 тисяч валютних депозитів на 101 мільйон доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

За словами члена правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, депозити, що дозволяють захистити гривнєві заощадження від можливого подорожчання іноземної валюти, стають все більше популярними серед українців. Середня сума вкладу складає 2 700 долл США.

У фінустанові нагадали, що 21 жовтня ПриватБанк приєднався до ініціативи НБУ та запровадив новий валютний вклад "Капітал", який додатково захистить гривневі заощадження клієнтів у разі подорожчання долара.

Для розміщення коштів на вкладі "Капітал" клієнти банку можуть з власної гривневої картки купувати валюту без обмежень суми за офіційним курсом Нацбанку.

Відкрити строковий вклад Капітал у доларах США можна на строк від 6 або 12 місяців. Мінімальна сума вкладу становить 500 доларів, максимальна сума одного вкладу не обмежена.

"Після закінчення строку вкладу, сума вкладу та нараховані проценти автоматично конвертуються з доларів США у гривню за поточним офіційним курсом НБУ та повертаються на ту саму картку, з якої було відкрито вклад. Таким чином заощадження у гривні зберігають свій еквівалент до долара США", – пояснили в банку.

ВІДЕО ДНЯ





