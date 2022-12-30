Grain From Ukraine: третє зафрахтоване судно доставило пшеницю країнам Африки

Третє судно в рамках програми Grain From Ukraine – NEVA – доставило 25 тисяч тонн продовольчої пшениці для Сомалі та Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії.

Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня.

У міністерстві зазначили, що це вже друга партія української пшениці для Сомалі. Восени в рамках "Зернової ініціативи" з порту "Південний" було відправлено судно з 28,5 тис. тонн пшениці на борту.

"Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства. Це наш внесок у відновлення безпечного та стабільного майбутнього", – прокоментував віце-премʼєр міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Програма Grain From Ukraine ініційована Президентом України Володимиром Зеленським полягає в прямих закупівлях українського зерна країнами-партнерами та передача його країнам, що переживають гуманітарну кризу. Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою ООН.

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