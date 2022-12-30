Дефіцит в енергосистемі – на рівні четверга, області мають дотримуватись лімітів – Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі на п’ятницю, 30 грудня, зберігається на тому ж рівні, що й після десятої масованої ракетної атаки росіяна напередодні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завдяки професійним діям диспетчерського центру "Укренерго" наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог", – зазначили в регуляторі.

В НЕК додали, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, продовжується набір потужності генерацією.

"Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень", – зазначили в пресслужбі Укренерго.

До всіх областей довели ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Робота над відновленням пошкоджених об’єктів та забезпечення живлення споживачів триває.

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Економічна правда





