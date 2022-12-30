Курс валют на 30 грудня: гривня продовжує слабнути проти долара та євро
П'ятниця, 30 грудня 2022, 11:03
У п’ятницю, 30 грудня, курси долара та євро продовжили зростати на "чорному ринку" та в касах банків.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,53 - 40,88 грн, а у четвер, 29 грудня, коливався на рівні 40,43 - 40,83 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,38 - 42,70 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,29 - 42,69 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,2 - 40,795 грн (курс на 29 грудня – 40,075 - 40,60 грн грн);
- Євро – 42,0 - 42,75 грн (курс на 29 грудня – 41,775 - 42,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 40,0 - 40,5 грн;
- Ощадбанк – 40,12 - 40,88 грн;
- Укрексімбанк – 40,4 - 40,9 грн;
- Райффайзен – 40,2 - 40,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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