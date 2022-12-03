Росія не прийме граничної ціни на нафту – Пєсков

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не прийматиме граничної ціни на нафту.

Про це повідомляє ТАСС.

"Зараз аналізуємо. Певна підготовка була проведена до такої стелі. Ми ухвалювати цю стелю не будемо, а яким чином буде організовано роботу, після аналізу, який буде швидко проведений, ми повідомимо", - сказав представник Кремля, коментуючи це рішення.

Раніше повідомлялось, що після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

Нагадаємо:

В ЄС погодили встановлення верхньої межі ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, прокладаючи шлях до більш широкої угоди з "Групою семи".