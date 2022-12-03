Нацбанк продав на міжбанку понад 569 мільйонів доларів з резервів

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За тиждень з 28 листопада по 2 грудня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 569,32 млн доларів і купив 6,6 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 569,32 млн доларів. При цьому регулятор купив тільки 6,6 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 408,52 млн доларів, а тижнем раніше тільки 182,18 млн доларів.

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,24 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 23,404 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

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