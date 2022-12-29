500 найзаможніших людей світу цьогоріч втратили $1,4 трильйона – Bloomberg

Найзаможніша людина світу Бернар Арно getty images

Згідно Bloomberg Billionaires Index перші 500 найзаможніших людей світу втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів статків, зокрема майже 100 млрд дол – російські олігархи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас більшу частину втрат мільярдери заподіяли самим собі: шахрайство Сема Бенкмана-Фріда з біржею FTX; руйнівна російсько-українська війна, яка скоротила активи російських олігархів на десятки мільярдів доларів; витівки нового власника Twitter Ілона Маска, які коштували йому "мінус" 138 млрд дол статків відносно оцінки на 1 січня.

Цьогоріч відбулося суттєве падіння для групи мільярдерів, чиї статки зросли до незбагненних висот в епоху "легких грошей" під час пандемії. Так, Ілон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао та Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд доларів зі своїх сукупних статків.

Водночас не всі мільярдери почувалися однаково погано – індійський магнат Гаутам Адані випередив Білла Гейтса і Воррена Баффета за індексом багатства, і наростив свої статки на 42 млрд дол за рік до 119 млрд дол. Так він став третьою найбагатшою людиною в світі наприкінці серпня, а у версені ненадовго обійшов Безоса і посів друге місце у рейтингу. Це найвищий рейтинг за всю історію для азіатського мільярдера.

Bloomberg Billionaires Index

Найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Накладені на них санкції сприяли тому, що їхні активи опинилися заблокованими в країнах Заходу, суперяхти – під арештами, а лондонський ринок ультра-розкішної нерухомості готується до уповільнення. Найзаможніші росіяни втратили додаткові 47 млрд доларів протягом 2022 року, і на кінець року втрати наблизилися до 100 млрд дол.

Навіть у важкий рік для американських техтитанів втрати Цукерберга виділяються. До середини вересня його капітал впав на 71 млрд доларів з 1 січня, або на 57%, через дорогий перехід до метавсесвіту і загального спаду в галузі, який потягнув за собою донизу ціну акцій Meta. Протягом року він опуститься на 19 позицій в індексі, і закінчує 2022 рік на 25-му місці, що є найнижчою позицією з 2014 року.

ВІДЕО ДНЯ

Криптовалютна біржа FTX, що належить Бенкману-Фріду, обвалилася після того, як криза ліквідності виявила діри в його криптоімперії. Статки Фріда в розмірі 16 млрд доларів було стерто менш ніж за тиждень. Ця подія потягнула за собою падіння на 84 млрд дол статків гендиректора Binance Чанпена Чжао.