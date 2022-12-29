В енергомережі є значні пошкодження, проте відновлення триває за планом – Укренерго

Після чергової російської атаки на українську енергетичну інфраструктуру є суттєві пошкодження мережі та деяких електростанцій, проте значна відновлення триває у плановому режимі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго з посиланням на очільника оператора Володимира Кудрицького.

"Після десятої масованої ракетної атаки енергосистема відновлюється в плановому режимі – ворогу не вдалося досягти тих цілей, які він очевидно перед собою ставив, погасити нашу енергосистему не вдалося", – розповів Кудрицький.

Наразі значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена, але є суттєві пошкодження мережі та деяких електростанцій. Вони пов’язані з тим, що атака здійснювалася серіями: вона почалася вночі з атак дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині.

"Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює", – наголосив очільник Укренерго.

Водночас через значні мережеві пошкодження проблеми з доставкою електроенергії виникають на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині. Ремонтні бригади Укренерго постійно працюють над відновленням мереж, додав Кудрицький.

Як також зазначив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Тож існує висока ймовірність, що днями столиця повернеться до "дообстрільного рівня".