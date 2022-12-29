Курс валют на 29 грудня: гривня на "чорному ринку" ослабла, в банках – навпаки

У четвер, 29 грудня, готівкові долар та євро подорожчали на "чорному ринку", курси в банках навпаки трохи знизились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,49 - 40,76 грн, а у середу, 28 грудня, коливався на рівні 40,10 - 40,56 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,30 - 42,65 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 42,04 - 42,51 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,075 - 40,60 грн (курс на 28 грудня – 40,1 - 40,7 грн);

Євро – 41,775 - 42,6 грн (курс на 28 грудня – 42,0 - 42,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,75 - 40,25 грн;

Ощадбанк – 40,05 - 40,8 грн;

Укрексімбанк – 40,25 - 40,75

Райффайзен – 40,2 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.