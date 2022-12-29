Кличко: 40% Києва без світла через заходи безпеки під час обстрілів

Після ракетної атаки вранці в четвер, 29 грудня, 40% споживачів столиці залишаються без світла через заходи безпеки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

"40% споживачів столиці після ракетної атаки - без світла. В зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання", – написав очільник КМДА

Він додав, що тепло- і водопостачання здійснюється в штатному режимі, окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень.

Нагадуємо:

У ніч на 29 грудня російські війська атакували Україну дронами, а вранці – крилатими ракетами, по всій території України можуть працювати сили ППО.

У столиці в четвер, 29 грудня, через чергову масовану ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури можливі перебої з електроенергією та водопостачанням.