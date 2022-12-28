Пляшка на перемогу: збір на автівки для ЗСУ, за донат – рідкісне вино від Бейкуш

"Українська правда" разом з Торгово-Промисловою палатою та Beykush Winery розігрує рідкісні вина від українських виноробів серед тих, хто підтримає збір на пікапи і джипи для Сил Оборони.

Кошти від конкурсу волонтери УП витратять на купівлю автівок. Як все це працює, можна почитати тут.

Українська виноробня з Миколаївщини – Beykush Winery – надала свої рідкісні екземпляри вина, які дістануться окремими щасливчикам з пожертувавачів.

З "Бейкушем" УП познайомилась близько 7 років тому, коли податківці хотіли закрити сімейну виноробню, але, на щастя, це їм не вдалося. Наразі це один з найбільш впізнаваних українських виноробів. Виноградники підприємства ростуть в унікальному місці, на мисі Бейкуш, береги якого омиваються з одного боку Березанським лиманом, а з іншого – Бейкушською затокою.

Цього разу ми розігруємо три пляшки вина.

Лот №1 – Артанія Резерв 2014. За легендою Артанією називали стародавню країну, що була розташована на землях Північного Причорномор'я.

Вино червоне, сухе. Сорти: Каб Сов, Каб Фран, Мерло.

Вина цієї серії відповідають французькій концепції "замкових вин", після року витримки визначається асамбляж "вина замку". Кращі бочки залишаються на додаткову витримку і ще через пару років випускаються як "кюве престиж".

Вино з прекрасним потенціалом до витримки і представляє саме 2014 рік, якого немає в продажі з 2016 року. Це вино з колекції власника.

Лот №2 – Loca Deserta 2019. Належить до історичної серії вин "Бейкуш. Loca Deserta латинецею, або Дике Поле – традиційна назва чорноморських степів у XVI-XVII ст.

Вино червоне, сухе. Сорти – Мерло, Каб Сов, Темпранільо, Каб Фран, Рубін, Піно нуар, витримка 30 місяців в діжках.

Лот №3 – Beresagne Rose 2015. Серія цих вин отримала свою назву від Березанського лиману, що омиває мис Бейкуш.

Ігристе, брют. 70% Піно Нуар,15% Пінот Грі та 15%Темпранільо. 60 місяців витримки на осаді в пляшці, традиційна технологія.

Стартовий внесок – 100 грн. Для участі в розіграші необхідно закинути в банку 100 грн.

Переможців розіграшу обере алгоритм.

Реквізити збору: Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/7TeFQfhZK8 Номер картки банки: 5375 4112 0361 6318 Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону якщо ви не клієнт Monobank.

Якщо ж ви хочете ближче познайомитись з вином Beykush Winery, тут сайт виноробні, на якому ви можете замовити все, чого ваша душа забажає.

Раніше ми уже розігрували вино іншого українського виробника - "СлиВино". В подальшому ЕП планує виставляти вина і інших виробників, не перемикайтесь.

Україна – понад усе! Українському вину – бути!