Через відключення світла додаткові операційні збитки банків можуть перевищити 300 мільйонів – НБУ

Відключення електроенергії стало новим викликом для безперебійної роботи банків - через відключення світла додаткові операційні збитки можуть перевищити 300 млн грн.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Нацбанку.

У НБУ наголошують, що відключення електроенергії - новий виклик для безперебійної роботи банків.

"Ракетні обстріли міст та пошкодження енергетичної інфраструктури протягом жовтня - грудня ускладнюють роботу фінустанов.

Більшість банків зазначають, що відключення світла негативно впливають на функціонування понад половини їхніх відділень. Частка працюючих відділень системно важливих банків в окремі дні грудня-листопада помітно скорочувалася внаслідок перебоїв з електропостачанням", - йдеться у звіті.

Зазначається, що для забезпечення неперервної роботи інфраструктури банки змушені витрачатися на забезпечення резервних джерел живлення та зв’язку.

Так, станом на початок грудня в майже половини фінустанов автономно протягом робочого дня могли працювати менше п’ятої частини відділень.

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"За оцінками банків, наданими на початку грудня, через відключення світла додаткові операційні збитки можуть перевищити 300 млн грн.

Більша частина втрат припадає на великі фінустанови зі значною кількістю відділень", - підкреслили в НБУ.

Економічна правда