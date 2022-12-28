Зернова ініціатива: з портів вирушили ще 11 суден, 96 – в черзі на інспекцію в Босфорі

У рамках роботи "зернової ініціативи" за два дні з портів Великої Одеси вийшли ще 11 суден з 422 тис тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Судна експортують продовольство до країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема, балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці прямує до Єгипту, а танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії – до Індії.

"Ключовою перешкодою в роботі "зернового коридору" залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року", – наголошують в Мінінфраструктури.

Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з них 71 — на вхід до портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій.

"Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмету перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією", – додали в міністерстві.

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Таким чином нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії, який до цього місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.

Всього з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.