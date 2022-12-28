Середній чек зріс, але через інфляцію: як працювали кафе та ресторани в 2022 році

Середній чек в закладах громадського харчування зріс від 19% до 49% на середину грудня, порівняно з попереднім роком, найбільше виручка те середній чек зросли у фастфудів.

Про це йдеться в дослідженні української компанії з автоматизації закладів Poster.

Як змінилася виручка?

Зазначається, що перші два тижні після повномасштабного вторгнення більшість закладів громадського харчування взагалі не отримували виручку.

"Першими оговталися фастфуд, кав’ярні та пекарні – вже наприкінці травня більшість цих закладів змогла досягнути довоєнних показників. Найдовше відігравали падіння бари, ресторани та кальянні – їх показники сягнули лютневих лише у жовтні-листопаді", – зазначають аналітики.

Найбільший спад у виручці, крім перших днів війни, заклади відчули наприкінці листопада – під час блекауту. 23 листопада російські війська випустили по інфраструктурних об'єктах у різних містах Україні близько 70 крилатих ракет та знеструмили 11 областей.

На передсвятковому тижні 19-25 грудня найбільший зріст у виручці у порівнянні із минулим 2021 роком відчули фастфуд та кав’ярні – на 58% та 48% відповідно. Пекарні змогли наростити обороти на 15%, кафе на 10%, бари на 5%, ресторани на 2%, при цьому кальяни просіли на 4%.

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Poster

Як змінився середній чек?

У трійку лідерів зі зростання середнього чеку увійшли фастфуди, пекарні та бари. Так, на середину грудня середній чек у фастфуді демонструє зростання на 49% порівняно з 2021 роком і становить 158 грн.

Пекарні збільшили середній чек на 45% з 46 грн до 66 грн, бари – на 27% з 328 грн до 416 грн.

Середній чек кав’ярень України у грудні зріс на 25% у порівнянні із минулим роком: 78 грн проти 62 грн.

Ресторани збільшили чек на 22% з 450 грн до 550 грн, кальянні – на 21% з 357 грн до 432 грн, кафе – лише на 19% за рік зі 189 грн до 226 грн.

Poster

Чим це пояснюють?

Більшість рестораторів зазначають, що виручка та середній чек зросли у більшості внаслідок інфляції та зростання цін на страви. Тож ці показники беруть до уваги не так прискіпливо, ніж раніше.

"Ріст цін та інфляція впливають на середній чек. На показники обертів взагалі по компанії. Багато з наших додаткових або альтернативних торговельних майданчиків та інструментів просто зникли, або суттєво зменшилися. Наприклад онлайн торгівля, доставка, корпоративні замовлення, B2B. Але заявилися інші. Тож зараз ми дуже скептичні до спроби щось вирахувати. Головне втримати якість продукту та сервісу на гідному рівні, зберегти те, що є і не піддаватися марним ілюзіям про середні чеки. Це наша основна ціль", – розповіла співвласниця мережі кафе-кондитерських Honey та пекарні "Завертайло" Аня Завертайло.

Цю думку поділяють також співвласники закладів Марево та Late Breakfast Wine&Pizza Club.

Економічна правда