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Курс валют на 28 грудня: готівкова гривня зміцнилась

Середа, 28 грудня 2022, 12:21 - Анастасія Жарикова

У середу, 28 грудня, курси долара та євро на "чорному ринку" знизились, у касах банків євро залишився на рівні дня напередодні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,00 - 40,49 грн, а у вівторок, 27 грудня, коливався на рівні 40,3 - 40,8 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,00 - 42,55 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 42,4 - 42,74 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,1 - 40,7 грн (курс на 27 грудня – 40,16 - 40,7 грн);
  • Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 27 грудня – 42,0 - 42,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Ощадбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Укрексімбанк – 39,8 - 40,3
  • Райффайзен – 40,2 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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