Ціни на нафту: як вплинула російська заборона експорту країнам, що підтримали стелю цін

Ціни на нафту у середу дещо знизились, оскільки інвестори зважують наслідки російської заборони на експорт нафти країнам, які підтримали обмеження цін країн G7.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate з поставкою в лютому впала на 0,2% до 79,36 дол за барель станом на 6:01 ранку в Лондоні після зростання на 0,5% раніше.

Нафта Brent з розрахунками в лютому впала на 0,4% до 83,96 дол за барель.

Агентство зазначає, що у 2022 році ціни на нафту мають помірний приріст після нестабільного року, коли ціни різко зросли після вторгнення Росії в Україну, а потім поступово знизилися через зростання побоювань глобального уповільнення.

Відмова Китаю від жорсткої політики Covid Zero і, як наслідок, сильна хвиля вірусу вдарили по ринку, який схильний до різких коливань через брак ліквідності.

Китай готується видавати нові паспорти та дозволи Гонконгу, відкриваючи шлюзи для відкладеного попиту на подорожі. За даними Trip.com Group Ltd, після оголошення про те, що з 8 січня мандрівники не будуть піддаватися карантину, кількість бронювань на виїзди з материкового Китаю різко зросла.

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"Нафта торгується на основі ширшої історії про те, що Китай пом’якшує стримування Covid і очікує зростання подорожей, незважаючи на поточні спалахи", — сказав керівник відділу економіки та стратегії Mizuho Bank Ltd Вішну Варатан.

Він додав, що реакція Росії на обмеження ціни була переважно очікуваною для ринку.