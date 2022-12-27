В Україні придбали військових облігацій на понад 200 мільярдів

Продаж військових облігацій уряду від початку повномасштабної війни перевищив 200 млрд грн, на аукціоні у вівторок було залучено ще 12,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, інвесторам запропонували п’ять випсків військових облігацій: три гривневі та два доларові. Ставки при цьому не змінилися.

Від продажу шестимісячних паперів, номінованих у гривні, бюджет залучив 2,4 млрд грн за ставкою 14%. Паперів терміном 1,2 року (за ставкою 18,5%) продали на 96 млн грн, а 1,5 року (за ставкою 19,5%) – 77 млн грн.

Щодо паперів, номінованих у доларі, то від продажу шестимісячних уряд залучив 258 млн дол за ставкою 4,24%, а від продажу річних – 17 млн дол за ставкою 4,5%.

У Мінфіні нагадали, що залучені від продажу військових облігацій кошти забезпечують українських військових зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.