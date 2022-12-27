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Уряд спростив умови будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій

Вівторок, 27 грудня 2022, 18:58

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок схвалив рішення, яким спростив умови будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На час воєнного стану уряд скасував вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Таке рішення необхідно, аби швидше відновити енергосистему.

"Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України", – додав Шмигаль.

Економічна правда
Укр / Рус
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