Уряд спростив умови будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій
Вівторок, 27 грудня 2022, 18:58
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок схвалив рішення, яким спростив умови будівництва повітряних ліній електропередач і підстанцій.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
На час воєнного стану уряд скасував вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів. Таке рішення необхідно, аби швидше відновити енергосистему.
"Цей крок виправданий в екстремальних умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України", – додав Шмигаль.