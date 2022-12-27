Курс валют 27 грудня: готівкова гривня продовжує слабнути

У вівторок, 27 грудня, курси долара та євро продовжили зростати в касах банків та на "чорному ринку", а найбільші банки підвищили курси при розрахунку карткою у валюті.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,51 - 40,9 грн, а у понеділок, 26 грудня, коливався на рівні 40,3 - 40,64 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,43 - 42,79 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 42,3 - 42,62 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,16 - 40,7 грн (курс на 26 грудня – 40,0 - 40,5 грн);

Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 26 грудня – 41,8 - 42,5 грн). ВІДЕО ДНЯ

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,9 - 40,2 грн;

Ощадбанк – 40,2 - 40,85 грн;

Райффайзен – 40,2 - 40,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 40,25 грн за долар, в Ощаді – 38 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн. Для порівняння, у понеділок курси Приватбанку та Ощадбанку становили 37,45 грн та 37,12 грн відповідно.