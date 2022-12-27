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УЗ повертає "Буковельський експрес": як курсуватиме поїзд

Вівторок, 27 грудня 2022, 13:03 - Олексій Павлиш
 
фото: укрзалізниця

"Укрзалізниця" оголосила про повернення "Буковельського експресу": на маршруті курсуватиме регіональний дизель-поїзд ДПКр-3.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, поїзд №810/809 Львів - Ясіня відправлятиметься зі Львова 30, 31 грудня, 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25.

Зворотно, з Ясіні, рейс відбуватиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

При цьому поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

Квитки вже доступні для придбання у застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті, додали в УЗ.

Економічна правда

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