Сбербанк через санкції закриває свій офіс в ОАЕ: планує відкрити філіал у Китаї

Найбільша фінустанова РФ Сбербанк буде змушений закрити свій офіс в ОАЕ на початку 2023 року через санкційний тиск.

Про це заявив перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін, пише Reuters.

"Сбербанк є одним з декількох великих російських банків, які були заблоковані в міжнародній платіжній системі SWIFT, а деякі вищі керівники особисто постраждали від санкцій", - нагадує агентство.

"На жаль, в контексті санкційних обмежень ми стикаємося з серйозними обмеженнями щодо нашого близькосхідного офісу "СберІнвест" в Абу-Дабі, і ми, на жаль, змушені закрити його в першому кварталі 2023 року", - сказав Ведяхін журналістам.

За його словами, Сбербанк продовжить обслуговувати клієнтів на ринку ОАЕ і зараз ведуться активні комунікації з китайськими регуляторами з приводу відкриття там офісу.

"Я сподіваюся, що до кінця 2023 року ми зможемо відкрити філіал в Китаї, зазвичай на це йде від 1-1,5 до 2 років", - додав топменеджер банку.

Європейський підрозділ Сбербанку, що базується у Відні, було закрито за розпорядженням Європейського центрального банку в березні, після того, як ЄЦБ попередив, що банку загрожує банкрутство через відтік депозитів.

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"Банк Росії наказав фінансовим установам обмежити розкриття інформації на початку цього року. У цьому кварталі Сбербанк відновив деяку звітність, зафіксувавши падіння чистого прибутку на 84,8% в річному вимірі з січня по листопад", - додає Reuters.

При цьому Ведяхін відмовився давати прогнози на весь рік, але сказав, що Сбербанк впевнений, що буде прибутковим в грудні.

Економічна правда