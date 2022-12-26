Розкрадання 18 мільйонів на будівництві квартир для військових: НАБУ та САП завершили слідство

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили слідство у справі розтрати 18 мільйонів гривень під час будівництва квартир для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У вчиненні службового підроблення та розтраті коштів підозрюють колишню директорку департаменту капітального будівництва Міноборони, яка наразі є депутатом однієї з обласних рад, та її спільника директора фірми – забудовника.

Зазначається, що навесні 2015 року забудовник на замовлення Міноборони мав добудувати та передати військовослужбовцям і їхнім родинам 96 квартир у багатоповерховому житловому будинку в Києво-Святошинському районі Київської області.

Попри те, що квартири недобудували, ексчиновниця вступила з забудовником у злочинну змову та прийняла об’єкти нерухомості під виглядом готових для проживання в них.

"Завдяки цьому забудовник незаконно одержав 18 млн грн за житло, що досі є непридатним для проживання", – наголошують в САП.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Економічна правда