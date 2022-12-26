Роздрібні продажі в США зросли на 7,6% у святковий сезон – Mastercard

Роздрібні продажі в США зросли на 7,6% у період з 1 листопада по 24 грудня: великі знижки приваблювали спраглих до вигідних покупок споживачів.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт Mastercard, опублікований в понеділок.

великі знижки приваблювали спраглих до вигідних покупок споживачів.

Показник у 7,6% вищий, ніж прогнозували в Mastercard у вересні (7,1%).

Проте цьогорічне зростання роздрібних продажів у святкові дні менше, ніж минулого року (на 8,5%), оскільки висока інфляція, зростання процентних ставок та загроза рецесії зробили споживачів обережними.

Ритейлери, включно з Amazon.com Inc і Walmart, запропонували великі знижки під час святкового сезону, щоб позбутися надлишкових запасів і повернути запаси до нормального рівня.

"Це призвело до високого попиту на все - від іграшок до електроніки - протягом п'яти днів між Днем подяки і Кіберпонеділком.

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Однак, згідно зі звітом Mastercard SpendingPulse, продажі електроніки впали на 5,3% за більш широкий приблизно двомісячний період", - пише Reuters.

Водночас продажі в категоріях одяг і ресторани зросли на 4,4% і 15,1% відповідно, що допомогло збільшити загальний показник.

Онлайн-продажі підскочили на 10,6% за цей період, що трохи менше, ніж 11% зростання в минулому році, йдеться в звіті Mastercard.

Економічна правда