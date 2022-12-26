Укрпошта виплатила першу допомогу жителям звільненого селища на Луганщині

Національний поштовий оператор "Укрпошта" здійснив перші грошові виплати в деокупованому населеному пункті Луганщини – Невському.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Мешканці Невського, яке знаходиться безпосередньо на лінії фронту, отримали пенсії та разову допомогу від Товариства Червоного хреста.

"За один день Укрпошті вдалося видати близько 100 виплат жителям Невського Луганської області", – йдеться в повідомленні.

Також попри складну ситуацію працівники пошти спільно з місцевою адміністрацією та в супроводі українських військових доставили пенсії та грошову допомогу українцям, які не мали змоги їх отримувати тривалий проміжок часу.

До війни в Невському працювало стаціонарне відділення поштового зв’язку, але окупанти його повністю зруйнували.

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