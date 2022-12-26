"єРобота": підприємці отримають мікрогранти ще на майже 150 мільйонів

У рамках 12-ї хвилі реалізації ініціативи "Власна справа" (проєкт "єРобота") 626 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 148,3 млн грн - буде створено 1419 нових робочих місць.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"В рамках грантової програми мікрокредитування "Власна справа" підприємці можуть отримати мікрогранти на започаткування або розширення власного бізнесу на суму до 250 тисяч грн. Головною умовою допомоги від держави є створення нових робочих місць.

Таким чином ми одночасно підтримуємо бізнес і боремось з безробіттям. Наразі в рамках вже 12-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають майже півтори тисячі нових робочих місць", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Так, серед переможців дванадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах:

192 - оптова та роздрібна торгівля,

103 - переробна промисловість,

79 - тимчасове розміщування й організація.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 1419 робочих місць, додають в Мінекономіки.

При цьому найбільша кількість переможців 12-ї хвилі зі Львівської (113 осіб) та Рівненській (68 осіб) областей, а також з міста Києва (61 особа).

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Сумарно з початку реалізації програми "Власна справа" затвердили грантів на суму близько 776,8 млн грн для 3321 підприємців. За попередніми розрахунками, буде створено 8313 нових робочих місць.

Проєкт "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, нагадали в міністерстві.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".

Економічна правда