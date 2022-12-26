Ліхтарики на 45 мільйонів: БЕБ виявило незадекларований вантаж під виглядом товарів з Китаю
Детективи Бюро економічної безпеки викрили осіб, які завозили брендове туристичне обладнання в Україну під виглядом китайських товарів за заниженою вартістю – вантаж насправді коштує близько 45 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що така махінація призвела до зменшення суми митних платежів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Туристичні товари та обладнання виявили під час огляду трьох автомобілів.
Працівники Бюро вилучили та арештували різноманітні товари туристичного призначення:
- понад 24 тис портативних ліхтариків;
- понад 10 тис підвісних світильників понад;
- більше тисячі відеокамер;
- посуд для кемпінгу, приймальна апаратура для радіомовлення, мобільні колонки тощо.
"У митних документах цей товар було зазначено, як виготовлений в Китайській Народній Республіці та вказана занижена вартість. Фактично це була продукція відомих європейських та світових брендів. Орієнтовна загальна вартість арештованих товарів становить близько 45 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Детективи БЕБ встановили, що група осіб спільно з службовими особами суб’єктів господарської діяльності перевозили брендові товари через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів. Товари не декларувалися та в подальшому реалізовувалися в Україні.
Також в Бюро встановили факти ввезення та розмитнення товарів з використанням підставних підприємств та їх службових осіб, які насправді не мали відношення до здійснення господарських та експортно-імпортних операцій.
Економічна правда