Ліхтарики на 45 мільйонів: БЕБ виявило незадекларований вантаж під виглядом товарів з Китаю

Детективи Бюро економічної безпеки викрили осіб, які завозили брендове туристичне обладнання в Україну під виглядом китайських товарів за заниженою вартістю – вантаж насправді коштує близько 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що така махінація призвела до зменшення суми митних платежів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Туристичні товари та обладнання виявили під час огляду трьох автомобілів.

Працівники Бюро вилучили та арештували різноманітні товари туристичного призначення:

понад 24 тис портативних ліхтариків;

понад 10 тис підвісних світильників понад;

більше тисячі відеокамер;

посуд для кемпінгу, приймальна апаратура для радіомовлення, мобільні колонки тощо.

"У митних документах цей товар було зазначено, як виготовлений в Китайській Народній Республіці та вказана занижена вартість. Фактично це була продукція відомих європейських та світових брендів. Орієнтовна загальна вартість арештованих товарів становить близько 45 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Детективи БЕБ встановили, що група осіб спільно з службовими особами суб’єктів господарської діяльності перевозили брендові товари через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів. Товари не декларувалися та в подальшому реалізовувалися в Україні.

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Також в Бюро встановили факти ввезення та розмитнення товарів з використанням підставних підприємств та їх службових осіб, які насправді не мали відношення до здійснення господарських та експортно-імпортних операцій.

Економічна правда