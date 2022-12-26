Всі розділи
Укр / Рус

Ліхтарики на 45 мільйонів: БЕБ виявило незадекларований вантаж під виглядом товарів з Китаю

Понеділок, 26 грудня 2022, 14:20 - Анастасія Жарикова

Детективи Бюро економічної безпеки викрили осіб, які завозили брендове туристичне обладнання в Україну під виглядом китайських товарів за заниженою вартістю – вантаж насправді коштує близько 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що така махінація призвела до зменшення суми митних платежів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Туристичні товари та обладнання виявили під час огляду трьох автомобілів. 

Працівники Бюро вилучили та арештували різноманітні товари туристичного призначення:

  • понад 24 тис портативних ліхтариків;
  • понад 10 тис підвісних світильників понад;
  • більше тисячі відеокамер;
  • посуд для кемпінгу, приймальна апаратура для радіомовлення, мобільні колонки тощо. 

"У митних документах цей товар було зазначено, як виготовлений в Китайській Народній Республіці та вказана занижена вартість. Фактично це була продукція відомих європейських та світових брендів. Орієнтовна загальна вартість арештованих товарів становить близько 45 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Детективи БЕБ встановили, що група осіб спільно з службовими особами суб’єктів господарської діяльності перевозили брендові товари через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів. Товари не декларувалися та в подальшому реалізовувалися в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Також в Бюро встановили факти ввезення та розмитнення товарів з використанням підставних підприємств та їх службових осіб, які насправді не мали відношення до здійснення господарських та експортно-імпортних операцій.

Економічна правда

БЕБ мито
Матеріали за темою
Податківців Львівщини викрили у незаконному відшкодуванні ПДВ на понад 40 мільйонів 22 грудня 2022, 20:22
БЕБ арештувало нерухомість мережі аптек "АКС" російських власників: ухилялась від податків 14 грудня 2022, 16:21
Рада розслідуватиме діяльність БЕБ, Митниці і Податкової 14 грудня 2022, 11:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті