Samsung у 2023 році розширить виробництво чипів на своєму найбільшому заводі – ЗМІ

Компанія Samsung Electronics планує збільшити потужності з виробництва мікросхем на своєму найбільшому заводі з виробництва напівпровідників (P3 у Пхентхеку, Південна Корея) у 2023 році.

Про це пише Reuters із посиланням на місцеву газету Seoul Economic Daily.

Цей крок контрастує зі скороченням інвестицій конкуруючими виробниками мікросхем на тлі падіння попиту і надлишку чипів, пише агентство.

Аналітики заявили, що наполегливість Samsung в інвестиційних планах, ймовірно, допоможе їй зайняти частку ринку мікросхем пам'яті та підтримати ціну своїх акцій, коли попит відновиться.

Як повідомила Seoul Economic Daily з посиланням на неназвані галузеві джерела, Samsung планує розширити свій завод P3 у Пхентхеку (Південна Корея), додавши 12-дюймові пластини для мікросхем пам'яті DRAM.

Компанія також розширить розширить виробництво 4-нанометрових чипів.

P3, який почав виробництво передових мікросхем флеш-пам'яті NAND в цьому році, є найбільшим підприємством компанії з виробництва мікросхем.

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У Samsung відмовилися коментувати цю інформацію.

У жовтні компанія заявила, що не розглядає можливість навмисного скорочення виробництва мікросхем, незважаючи на більш широку галузеву тенденцію до скорочення виробництва, щоб задовольнити середньо- і довгостроковий попит.

"Ми плануємо підтримувати наші початкові плани інвестицій в інфраструктуру", - сказав тоді виконавчий віце-президент Samsung Хан Джин-Ман.

Водночас конкурент Samsung - Micron Technology - заявив минулого тижня, що скоригує свої інвестиції в 2023 фінансовому році до 7-7,5 мільярдів доларів у порівнянні з 12 мільярдами доларів у 2022 фінансовому році.

Micron Technology також "значно скоротить капітальні витрати" в 2024 фінансовому році.

Тайванський виробник мікросхем TSMC у жовтні скоротив свій річний інвестиційний бюджет на 2022 рік як мінімум на 10% і висловився більш обережно, ніж зазвичай, про майбутній попит.

"Спад в індустрії чипів додасть труднощів компаніям, що займають друге місце і нижче, і позитивно позначиться на контролі над ринком топ-компаній, таких як Samsung", - сказав керівник відділу досліджень Hyundai Motor Securities Грег Ро.

Економічна правда