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На Львівщині повернули графіки погодинних відключень світла – ОВА

Понеділок, 26 грудня 2022, 13:10 - Олексій Павлиш

На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Оновлена інформація! На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень", - написав він.

Перед цим Козицький заявляв, що на Львівщині та ще у чотирьох областях України ввели аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо:

Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 26 гружня залишається суттєвим. Через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Києві та 5 областях.

Економічна правда

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