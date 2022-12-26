На Львівщині повернули графіки погодинних відключень світла – ОВА
Понеділок, 26 грудня 2022, 13:10 -
На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень.
Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Оновлена інформація! На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень", - написав він.
Перед цим Козицький заявляв, що на Львівщині та ще у чотирьох областях України ввели аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо:
Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 26 гружня залишається суттєвим. Через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Києві та 5 областях.
Економічна правда
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