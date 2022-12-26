На Львівщині повернули графіки погодинних відключень світла – ОВА

На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Оновлена інформація! На Львівщині вдалось стабілізувати ситуацію, тому електроенергію подають відповідно до графіка погодинних відключень", - написав він.

Перед цим Козицький заявляв, що на Львівщині та ще у чотирьох областях України ввели аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо:

Дефіцит потужності в енергосистемі станом на 26 гружня залишається суттєвим. Через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Києві та 5 областях.

Економічна правда