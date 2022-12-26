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Курс валют на 26 грудня: гривня продовжує слабнути відносно іноземних валют

Понеділок, 26 грудня 2022, 12:57 - Анастасія Жарикова

У понеділок, 26 грудня, долар та євро продовжили дорожчати в касах банків та на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,3 - 40,64 грн, а у п’ятницю, 23 грудня, коливався на рівні 40,21 - 40,43 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,3 - 42,62 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,14 - 42,43 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 23 грудня – 39,9 - 40,35 грн);
  • Євро – 41,8 - 42,5 грн (курс на 23 грудня –  41,8 - 42,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Ощадбанк – 40,0 - 40,55 грн;
  • Райффайзен – 40,2 - 40,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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