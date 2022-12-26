Курс валют на 26 грудня: гривня продовжує слабнути відносно іноземних валют

У понеділок, 26 грудня, долар та євро продовжили дорожчати в касах банків та на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,3 - 40,64 грн, а у п’ятницю, 23 грудня, коливався на рівні 40,21 - 40,43 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,3 - 42,62 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,14 - 42,43 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 23 грудня – 39,9 - 40,35 грн);

Євро – 41,8 - 42,5 грн (курс на 23 грудня – 41,8 - 42,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,0 - 40,55 грн;

Райффайзен – 40,2 - 40,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.