У РФ хочуть відновити постачання газопроводом "Ямал-Європа"

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова відновити поставки газу в Європу трубопроводом "Ямал-Європа".

Про це він сказав в інтерв'ю російському прокремлівському агентству ТАСС, пише Reuters.

"Європейський ринок залишається актуальним, оскільки дефіцит газу зберігається, і у нас є всі можливості для відновлення поставок", - заявив Новак.

"Наприклад, трубопровід Ямал-Європа, який був зупинений з політичних причин, залишається незадіяним", - додав він.

Reuters нагадує, що поставки трубопроводом "Ямал-Європа" зазвичай відбуваються у західному напрямку, але з грудня 2021 року трубопровід переважно працює в реверсному режимі, оскільки Польща відмовилася від закупівель у Росії на користь використання газу, що зберігається в Німеччині.

У травні Варшава розірвала угоду з Росією після того, як раніше відхилила вимогу Москви платити в рублях.

Російський постачальник "Газпром" у відповідь припинив постачання, а також заявив, що більше не зможе експортувати газ через Польщу після того, як Москва ввела санкції проти фірми, яка володіє польською ділянкою газопроводу "Ямал-Європа".

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Новак також підтвердив, що Москва обговорює додаткові поставки газу через Туреччину після створення там хабу.

Він також повідомив, що РФ розраховує, що в 2022 році відвантажить в Європу 21 мільярд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ).

"Цього року ми змогли значно збільшити поставки СПГ в Європу.

За 11 місяців 2022 року вони зросли до 19,4 млрд кубометрів, до кінця року очікується 21 млрд кубометрів", - стверджує Новак.

Він також заявив, що Росія домовилася з Азербайджаном про збільшення поставок газу для його внутрішнього споживання.

"Надалі, коли вони збільшать видобуток газу, ми зможемо обговорювати свопи", - сказав Новак.

За його словами, Москва також обговорює збільшення поставок свого газу до Казахстану і Узбекистану.

Новак також повідомив, що в довгостроковій перспективі Росія може направити свій природний газ на ринки Афганістану і Пакистану, або використовуючи інфраструктуру Центральної Азії, або в порядку свопу з території Ірану.

Економічна правда