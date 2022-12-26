Акції Саудівської Аравії піднялись на тлі зростання цін на нафту

Акції Саудівської Аравії виросли у відповідь на п'ятничне зростання цін на нафту, тоді як більшість інших бірж в Перській затоці були в мінусі через глобальні економічні проблеми.

Про це пише Reuters.

Ціни на нафту в п'ятницю виросли приблизно на 3 долари за барель після того, як Москва заявила, що може скоротити видобуток нафти у відповідь на те, що "Велика сімка" ввела верхню межу цін на російський експорт.

Росія може скоротити видобуток нафти на 5-7% на початку 2023 року у відповідь на обмеження цін, заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

Базовий індекс Саудівської Аравії виріс на 0,2% у неділю, закінчивши дві сесії втрат, чому сприяло зростання Retal Urban Development Co на 1,9% і зростання Al Rajhi Bank на 1%.

Саудівська біржа може зберегти сильні позиції на цьому тижні, якщо ціни на нафту продовжать рухатися вгору, сказав Даніель Такіеддін, генеральний директор MENA в BDSwiss.

"Проте, корекція цін все ще може становити загрозу", - додав він.

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Індекс "блакитних фішок" (.QSI) Катару - одного з найбільших світових експортерів зрідженого природного газу - знизився на 0,6% через падіння на 1,2% акцій Катарського ісламського банку.

За словами Такеддіна, на катарському ринку відбулася додаткова корекція цін після паузи минулого тижня, оскільки ціни на природний газ залишалися дуже волатильними.

За межами Перської затоки єгипетський індекс "блакитних фішок" (.EGX30) знизився на 0,7%, продовживши втрати з попередньої сесії.

Економічна правда