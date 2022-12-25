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Центробанк Ізраїля надав ліцензію на створення нового цифрового банку

Неділя, 25 грудня 2022, 15:39 - Ігор Пилипів
 
getty images

Банківський регулятор Ізраїля в неділю, 25 грудня, схвалив умовну ліцензію групі підприємців для створення другого в країні онлайн-банку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі Центральний банк Ізраїля надав початкове регуляторне схвалення Esh Bank Israel, яке дозволяє йому розпочати роботу протягом наступних півтора року. 

Відповідне рішення дозволить засновникам рухатися вперед і завершити механічну, операційну та регуляторну підготовку, необхідну для початку діяльності банку.

Згідно з бізнес-пропозицією, наданою ізраїльському регулятору, банк буде повністю цифровим, не матиме фізичних відділень і працюватиме за допомогою внутрішньої фінансової технології.

У січні минулого року One Zero Digital Bank отримав остаточне схвалення регуляторних органів для повної банківської ліцензії, ставши першим новим ізраїльським банком за 43 роки.

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