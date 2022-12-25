Центробанк Ізраїля надав ліцензію на створення нового цифрового банку

getty images

Банківський регулятор Ізраїля в неділю, 25 грудня, схвалив умовну ліцензію групі підприємців для створення другого в країні онлайн-банку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі Центральний банк Ізраїля надав початкове регуляторне схвалення Esh Bank Israel, яке дозволяє йому розпочати роботу протягом наступних півтора року.

Відповідне рішення дозволить засновникам рухатися вперед і завершити механічну, операційну та регуляторну підготовку, необхідну для початку діяльності банку.

Згідно з бізнес-пропозицією, наданою ізраїльському регулятору, банк буде повністю цифровим, не матиме фізичних відділень і працюватиме за допомогою внутрішньої фінансової технології.

У січні минулого року One Zero Digital Bank отримав остаточне схвалення регуляторних органів для повної банківської ліцензії, ставши першим новим ізраїльським банком за 43 роки.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Видобуток природного газу в Ізраїлі зріс на 22% у першій половині року, оскільки уряд планує збільшити експорт до Європи, де триває найгірша енергетична криза за десятиліття.