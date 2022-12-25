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США уклали оборонний контракт з Lockheed Martin на понад 1 мільярд доларів

Неділя, 25 грудня 2022, 13:33 - Ігор Пилипів
США уклали оборонний контракт на суму понад 1 млрд доларів з компанією Lockheed Martin, яка спеціалізується на авіації, зокрема на ракетних системах типу HIMARS.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони США.

‘’Цей контракт передбачає закупівлю матеріалів, деталей та компонентів, необхідних для забезпечення своєчасного виробництва та доставки 118 лотів 18 літаків F-35 для ВПС, Корпусу морської піхоти, ВМС, Міністерства оборони США", – йдеться в документі. 

Як зазначає Reuters, раніше цього місяця компанія Lockheed Martin отримала контракт Міністерства оборони на суму 431 млн доларів США на постачання нових ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) і послуги підтримки для армії США та її іноземних союзників.

Нагадаємо:

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Економічна правда
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