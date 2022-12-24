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Нацбанк за останній тиждень на міжбанку продав понад 449 мільйонів доларів

Субота, 24 грудня 2022, 16:30 - Ігор Пилипів
 
getty images

За тиждень з 19 по 23 грудня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 449,12 млн доларів і купив 8 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 449,12 млн доларів. При цьому регулятор купив тільки 8 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 841,42 млн доларів, а тижнем раніше тільки 583,44 млн доларів.

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.  

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,25 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 25,278 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

Нагадаємо:

У Нацбанку попередили, що 21 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Італії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро.

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