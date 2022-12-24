Як Росія атакує нашу банківську систему та чим відповідає Україна

Російські офіційні особи неодноразово заявляли, що наступною ціллю для терористичних атак після ударів по енергетиці можуть стати українські банки.

РФ намагається паралізувати нашу банківську систему, щоб посіяти паніку серед мирного населення та завдати значних проблем економіці. Українська влада серйозно ставиться до таких загроз, обговорюючи питання захисту банківської системи на Ставці верховного головнокомандувача.

Росіянам не змогли зробити це за допомогою хакерських атак, тому вирішили діяти через удари по енергетичній інфраструктурі. Однак чи зможуть вони покласти банківську систему України – пояснення у відео ЕП.