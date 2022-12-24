Угорщина вводить податок на надприбуток фармацевтичних компаній через заблоковану допомогу ЄС

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Уряд Угорщини запроваджує податок на надприбуток для фармацевтичних виробників, розширюючи спеціальні збори для своїх найбільших компаній, оскільки ЄС призупинила більшу регіональної допомоги.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє агентство, підписаним прем’єр-міністром Віктором Орбаном ввечері в п’ятницю, податок становить 8% від чистих продажів понад 398 мільйонів доларів при цьому для доходів нижче цього рівня ставки нижче.

Також цього місяця Орбан підвищив податок на надприбуток від переробки російської нафти до 95%, що вдарило по Mol Nyrt. , ще одна з найбільших компаній, зареєстрованих у Будапешті. Прем'єр-міністр поспішає заткнути діри в бюджеті після того, як Європейський Союз затримав мільярди євро допомоги через занепокоєння щодо верховенства права та захисту прав людини.

Нагадаємо:

Брюссель попередив, що призупинить більшу частину регіональної допомоги Угорщини, оскільки уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана не запровадив реформи, спрямовані на забезпечення незалежності судової системи країни.