Зимову допомогу від ООН отримали більше мільйона українців
П'ятниця, 23 грудня 2022, 18:20 -
Понад мільйон українців отримали зимову допомогу від Агентства ООН у справах біженців, з них майже 300 тисяч – грошові виплати.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
У відомстві зазначили, що насамперед допомога спрямована на ВПО та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни.
За інформацією на сайті гуманітарної організації, програма зимової допомоги охопила понад мільйон людей в Україні:
- предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тисяч осіб;
- грошові виплати – майже 300 тисяч осіб;
- матеріали для ремонтів та утеплення будинків – більш ніж 12 тисяч осіб.
На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.
Нагадуємо:
13,5 мільйона українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій з початку великої війни.
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