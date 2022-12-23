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Зимову допомогу від ООН отримали більше мільйона українців

П'ятниця, 23 грудня 2022, 18:20 - Анастасія Жарикова

Понад мільйон українців отримали зимову допомогу від Агентства ООН у справах біженців, з них майже 300 тисяч – грошові виплати.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У відомстві зазначили, що насамперед допомога спрямована на ВПО та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни. 

За інформацією на сайті гуманітарної організації, програма зимової допомоги охопила понад мільйон людей в Україні:

  • предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тисяч осіб;
  • грошові виплати – майже 300 тисяч осіб;
  • матеріали для ремонтів та утеплення будинків – більш ніж 12 тисяч осіб. 

На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей. 

Нагадуємо:

13,5 мільйона українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій з початку великої війни.

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Економічна правда
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