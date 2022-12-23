"єРобота": уряд виділив ще 400 мільйонів на гранти бізнесу

У рамках програми "єРобота" уряд виділив ще 400 млн грн для надання грантів підприємцям.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 23 грудня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти підуть на розвиток садівницва, на облаштування теплиць та мікрогранти для створення або розвитку власної справи і сприятиме створенню нових робочих місць.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у рамках урядової програми "єРобота" вже погодили заявок на отримання грантів для ведення бізнесу на суму 1,8 млрд грн. Уряд з наступного року планує залучати до програми приватних партнерів.

Економічна правда