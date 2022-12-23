Курс валют на 23 грудня: гривня майже незмінна в касах банків

У п’ятницю, 23 грудня, гривня майже не змінилася в касах банків, проте на "чорному ринку" дещо зміцнилась проти долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,09 - 40,31 грн, а у четвер, 22 грудня, коливався на рівні 40,19 - 40,35 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,08 - 42,36 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,04 - 42,43 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,9 - 40,35 грн (курс на 22 грудня – 39,9 - 40,35 грн);

Євро – 41,8 - 42,4 грн (курс на 22 грудня – 41,7 - 42,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,55 - 40,05 грн;

Ощадбанк – 40,0 - 40,55 грн;

Укрексімбанк – 40,1 - 40,5 грн;

Райффайзен – 40,0 - 40,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.