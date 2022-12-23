Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 23 грудня: гривня майже незмінна в касах банків

П'ятниця, 23 грудня 2022, 12:58 - Економічна правда

У п’ятницю, 23 грудня, гривня майже не змінилася в касах банків, проте на "чорному ринку" дещо зміцнилась проти долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,09 - 40,31 грн, а у четвер, 22 грудня, коливався на рівні 40,19 - 40,35 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,08 - 42,36 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,04 - 42,43 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,9 - 40,35 грн (курс на 22 грудня – 39,9 - 40,35 грн);
  • Євро – 41,8 - 42,4 грн (курс на 22 грудня –  41,7 - 42,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,55 - 40,05 грн;
  • Ощадбанк – 40,0 - 40,55 грн;
  • Укрексімбанк – 40,1 - 40,5 грн;
  • Райффайзен – 40,0 - 40,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

ВІДЕО ДНЯ
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті