Російські авіаперевізники хочуть викупити у лізингодавців літаки, що застрягли в РФ через санкції – ЗМІ

Російські авіакомпанії провели переговори принаймні з однією великою західною лізинговою компанією щодо купівлі за державні кошти деяких із понад 400 літаків, які застрягли в Росії після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи та джерела.

Ця пропозиція, яка потребуватиме схвалення ЄС, може знизити багатомільярдні рахунки, що стоять перед орендодавцями та страховиками, і дозволить російським авіакомпаніям отримати офіційне право власності на літаки з потенційно великою знижкою.

Джерело агентства в російській авіації повідомило, що ця пропозиція все ще обговорюється, але деякі російські чиновники песимістично дивляться на її схвалення ЄС

Представник ЄС, знайомий з обговоренням цього питання, відмовився від коментарів.

До того, як російська армія вторглася на територію України, Росія була основним ринком для орендодавців літаків, які купували літаки у Boeing та Airbusі здавали їх в оренду російським авіакомпаніям.

Але після того, як західні санкції змусили лізингодавців скасувати ці контракти, Москва відмовилася дозволити літакам вилетіти, внаслідок чого літаки на суму майже 10 млрд дол залишилися в Росії та викликали претензії лізингодавців до власних страховиків.

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Зазначається, що російські авіакомпанії продовжують експлуатувати багато літаків, але деякі з них не можуть отримати запасні частини.

Подробиці переговорів між російськими авіакомпаніями та одним лізингодавцем з’явилися в судовій справі в Ірландії, де великі лізингодавці подають до суду на страховиків, включаючи Lloyd's of London, щоб забезпечити виплату своїх вимог.

Найбільші лізингодавці в світі, компанії AerCap, SMBC Aviation Capital і Avolon, відмовилися коментувати, чи брали вони участь в переговорах про оплату літаків російських авіакомпаній або їх страховиків.

Санкції ЄС, які поширюються на Ірландію, де зареєстровано більшість орендованих літаків, забороняють постачання авіаційної техніки російським компаніям і встановлюють термін розірвання контрактів до 28 березня.

Державна підтримка Росією переговорів була продемонстрована в листі від 30 серпня Міністерства транспорту до 23 авіакомпаній.

"Про закупівлю повітряних суден іноземних лізингодавців просимо надати інформацію... про кожне повітряне судно, яке пропонується викупити за рахунок коштів Фонду національного багатства", – йдеться в листі.

Також міністерство попросило надати "інформацію про наявність угоди з орендодавцями та страховими компаніями щодо плану викупу літака".

Другий у світі лізингодавець SMBC повідомив у листі від 15 вересня, оприлюдненому до Високого суду Ірландії, що спілкувався з "Аерофлотом" і страховиком "Аерофлоту" "АльфаСтрахование" для врегулювання страхових претензій