Дефіцит в енергосистемі дещо зменшився – Укренерго

На ранок п’ятниці, 23 грудня, дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що працюють усі види генерації. Зокрема, вийшов на номінальну потужність енергоблок, який днем раніше був підключений до енергосистеми.

Зберігаються також обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. Відтак до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

На сході країни внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах, і відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

"Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу", – наголошує оператор.