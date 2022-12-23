УЗ попередила про затримку кількох рейсів через скупчення поїздів на польському кордоні
П'ятниця, 23 грудня 2022, 11:22 -
В Укрзалізниці заявили про декілька ранкових затримок рейсів через скупчення поїздів на польському кордоні - йдеться про 4 міжнпродні рейси.
Про це повідомила пресслужба УЗ о 9:59 у п'ятницю.
Так, затримуються наступні рейси:
- №715/716 Перемишль — Київ +7:13
- №31/32 Перемишль — Запоріжжя +3:58
- №705/706 Київ — Перемишль +2:37
- №89/90 Перемишль — Київ +2:30
У компанії також додали, що у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь змінили маршрут слідування наступним поїздам:
- №62 Одеса — Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.
- №120 Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
- №276 Київ – Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
Економічна правда