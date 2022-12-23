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УЗ попередила про затримку кількох рейсів через скупчення поїздів на польському кордоні

П'ятниця, 23 грудня 2022, 11:22 - Олексій Павлиш

В Укрзалізниці заявили про декілька ранкових затримок рейсів через скупчення поїздів на польському кордоні - йдеться про 4 міжнпродні рейси.

Про це повідомила пресслужба УЗ о 9:59 у п'ятницю.

Так, затримуються наступні рейси:

  • №715/716 Перемишль — Київ +7:13
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя +3:58
  • №705/706 Київ — Перемишль +2:37
  • №89/90 Перемишль — Київ +2:30

У компанії також додали, що у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь змінили маршрут слідування наступним поїздам:

  • №62 Одеса — Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.
  • №120 Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
  • №276 Київ – Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

Економічна правда

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