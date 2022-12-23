Найбільший у світі виробник чипів обговорює будівництво першого заводу в Європі – ЗМІ

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. веде перемовини з ключовими постачальниками про будівництво першого європейського заводу в німецькому Дрездені.

Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на слова поінформованих співрозмовників.

Робота заводу дозволить найбільшому в світі виробнику мікросхем заробляти на активному попиті з боку автомобільної промисловості регіону.

Тайванська компанія відправляє групу топпосадовців до Німеччини на початку 2023 року, щоб обговорити рівень державної підтримки майбутнього заводу, а також можливості місцевої логістики для задоволення його потреб.

За словами співрозмовників, ця поїздка стане другою за півроку для керівництва TSMC, і очікується, що незабаром після неї буде прийнято остаточне рішення про те, чи варто інвестувати мільярди доларів в завод, будівництво якого може початися в 2024 році.

Рішення про будівництво заводу стало б серйозним стимулом для ЄС, який намагається скоротити свою залежність від імпорту напівпровідників з Азії. Чипи є критично важливими компонентами у багатьох товарах від смартфонів до автомобілів.

За словами людей, знайомих з питанням, переговори TSMC з декількома постачальниками матеріалів і обладнання зосереджені на тому, чи зможуть вони також зробити інвестиції, необхідні для підтримки заводу.

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TSMC доведеться зважити, чи не створить будівництво заводу в Дрездені занадто велике навантаження на його робочу силу. Виробник мікросхем вже відправив кілька сотень інженерів для підтримки нових заводів, які він будує в США, і заявив, що йому буде потрібно відправити ще від 500 до 600 осіб, щоб допомогти в створенні заводу в Японії.







