Київ – з теплом та водою, діють аварійні відключення світла

У всіх районах столиці тепло- і водопостачання працює в штатному режимі, щодо електроенергії у всьому місті продовжуються аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У місті є позитивна динаміка, якої вдалося досягти завдяки відновлювальним роботам в енергосистемі та більш свідомому споживанню електроенергії містянами.

Зазначається, що на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень.

Киян знову закликали не вмикати відразу усі електроприлади в оселі, коли з’являється світло, адже миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу.