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Київ – з теплом та водою, діють аварійні відключення світла

П'ятниця, 23 грудня 2022, 09:24 - Економічна правда

У всіх районах столиці тепло- і водопостачання працює в штатному режимі, щодо електроенергії у всьому місті продовжуються аварійні відключення світла. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У місті є позитивна динаміка, якої вдалося досягти завдяки відновлювальним роботам в енергосистемі та більш свідомому споживанню електроенергії містянами. 

Зазначається, що на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води. 

Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень. 

Киян знову закликали не вмикати відразу усі електроприлади в оселі, коли з’являється світло, адже миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. 

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