Податківців Львівщини викрили у незаконному відшкодуванні ПДВ на понад 40 мільйонів

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили керівництво Податкової служби Львівської області у розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та БЕБ.

Зазначається, що до схеми причетне керівництво Головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Посадовці організували незаконне відшкодування ПДВ місцевим підприємцям, що мало дозволити "вивести" понад 40 млн грн з державного бюджету

СБУ зазначає, що правоохоронці своєчасно заблокували схему і встановили її основних фігурантів.

За даними слідства, до протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем. Вони продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах.

Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ і вказували як підставу сплату вказаного податку при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування.

У свою чергу податківці під час перевірки документів "заплющували очі" на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція.

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Після надходження бюджетних грошей на рахунки підприємств їх представники виводили кошти у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми.

Трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру в зловживанні владою або службовим становищем, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Економічна правда